При пожаре на специальной атомной подводной лодке российского Минобороны погибли 14 военнослужащих, половину которых составляли высококвалифицированные офицеры. Трагический инцидент произошёл на глубоководном аппарате «Лошарик», предположительно предназначенном для проведений диверсий и транспортируемой с помощью субмарины. Президент Владимир Путин провёл срочное совещание с министром обороны Сергеем Шойгу. Последний вылетел на базу ВМФ в Североморске Мурманской области, где на данный момент находится пострадавший аппарат — о том, где непосредственно произошёл инцидент, пока не известно.

Как выяснилось, моряки погибли ещё 1 июля, а само ЧП случилось примерно в 20:30 того же дня. Первым об этом сообщил новостной сайт из Мурманской области SeverLife. Позже эта информация была удалена с портала, но 2 июля в Минбороны официально подтвердили случившееся.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар, — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Официально класс аппарата, на котором погибли моряки, не уточнялся. Однако сразу несколько источников сообщает, что речь идёт о спускаемом модуле секретной глубоководной подлодки «Лошарик», который может погружаться на глубину до 6000 м. Причины пожара не называются.

АС-30 в Амурском Заливе commons.wikimedia.org

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд заявил агентству Reuters , что российская сторона уведомила о взрыве газа на борту подлодки. Стрэнд добавил, что сотрудники агентства провели проверку и не обнаружили повышенного уровня радиации после инцидента.

Сообщается, что большинство погибших отравились продуктами горения и умерли уже на суше. При этом команда перед своей гибелью смогла сама потушить возгорание. Миноброны уточняет, что пожар произошёл, когда аппарат находился в российских территориальных водах.

Вечером 2 июля президент Владимир Путин провёл публичную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу для обсуждения аварии на подлодке. Министр рассказал главе государства, что среди погибших были семь капитанов 1-го ранга и два Героя России. Президент попросил Шойгу немедленно направится в Североморск, а также оказать максимальную поддержку семьям погибших.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал произошедшее «страшной трагедией» и вслед за президентом выразил соболезнования родственникам жертв.

Следственный комитет России уже начал доследственную проверку по факту гибели моряков. Со стороны ВМФ также ведётся расследование под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Атомная глубоководная станция проекта 10831 с неформальным названием «Лошарик» была разработана конструкторами КБ «Малахит» в 1980-е годы. Официально она не несёт вооружения и предназначена для спецопераций, в том числе спасательных, однако ряд источников называет её аппаратом для подводных диверсий, в том числе для разрушения пролегающей по дну инфраструктуры с помощью ядерных зарядов.

«Лошарик» транспортируется атомной подводной лодкой специального назначения БС-136 «Оренбург» проекта 09786 («Кальмар»).