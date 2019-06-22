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Женщины становятся участниками дорожно-транспортных происшествий в среднем на 5–10% чаще, чем мужчины, но аварии с участием последних на 2–3% убыточнее. К таким выводам пришли эксперты страховой компании «Согласие».

Частота повреждений автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления у мужчин на 10–20% выше, чем у женщин. Чаще всего это происходит в случае с молодыми водителями с опытом вождения менее четырёх...