Крупный пожар произошёл в промзоне Верх-Исетского района Екатеринбурга. По словам жителей, дым окутал часть города.
Горит цех лакокрасочных материалов по ул. Труда в Екатеринбурге. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. В цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения, — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
По данным пожарных, площадь возгорания составляет 600 кв. м. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 18 сотрудников предприятия.
В тушении пожара задействованы 17 единиц спецтехники и более 50 человек личного состава. Угрозы жилым домам нет.