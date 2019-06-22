Фото: 66.mchs.gov.ru

Крупный пожар произошёл в промзоне Верх-Исетского района Екатеринбурга. По словам жителей, дым окутал часть города.

Горит цех лакокрасочных материалов по ул. Труда в Екатеринбурге. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. В цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения, — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным пожарных, площадь возгорания составляет 600 кв. м. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались 18 сотрудников предприятия.

В тушении пожара задействованы 17 единиц спецтехники и более 50 человек личного состава. Угрозы жилым домам нет.

Как писал News.ru, около 500 человек были эвакуированы из-за возгорания в крупнейшем в Сургуте торговом центре «Аура». В результате происшествия никто не пострадал.

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