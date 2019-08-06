https://static.news.ru/photo/0f620944-b852-11e9-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Болашенко/ CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В Министерстве обороны РФ сообщили, что сняты все ограничения на движение транспорта, которые вводились из-за взрывов на складах боеприпасов в воинской части под Ачинском.

Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено, — сообщили в пресс-службе ведомства .

Как писал News.ru, движение поездов между Москвой и Абаканом было закрыто в связи с введением чрезвычайного положения из-за взрывов под Ачинском. Теперь оно восстановлено на участке Ачинск-2 — Назарово Красноярской железной дороги. Все пассажирские поезда по маршруту Абакан — Москва и Москва — Абакан будут следовать по своему обычному расписанию.