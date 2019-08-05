https://static.news.ru/photo/cb813a28-b785-11e9-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: a.orly/vk.com

Минтранс принял решение об ограничении движения пассажирских поездов из-за серии взрывов боеприпасов на складе войсковой части № 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигает 15 км.

В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением «Абакан — Москва и Москва — Абакан» и автобусов, — сообщает Минтранс.

Личный состав войсковой части № 74008 укрыт в бомбоубежище, идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи военного склада, а также еще трёх населённых пунктов. Число эвакуированных по предварительным подсчётам составит около одной тысячи человек, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. По последним данным, при взрывах пострадали семь человек, в том числе двое военнослужащих и ребёнок.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов боеприпасов в Красноярском крае своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним в Ачинск следует группа специалистов с целью ликвидации пожара.

Предварительно установлена причина пожара, для тушения возгорания направлены два пожарных поезда, писал News.ru.