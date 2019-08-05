Минтранс принял решение об ограничении движения пассажирских поездов из-за серии взрывов боеприпасов на складе войсковой части № 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигает 15 км.
В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением «Абакан — Москва и Москва — Абакан» и автобусов, — сообщает Минтранс.
Личный состав войсковой части № 74008 укрыт в бомбоубежище, идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи военного склада, а также еще трёх населённых пунктов. Число эвакуированных по предварительным подсчётам составит около одной тысячи человек, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. По последним данным, при взрывах пострадали семь человек, в том числе двое военнослужащих и ребёнок.
Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов боеприпасов в Красноярском крае своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним в Ачинск следует группа специалистов с целью ликвидации пожара.
Предварительно установлена причина пожара, для тушения возгорания направлены два пожарных поезда, писал News.ru.