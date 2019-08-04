Фото: ЧП 53 Великий Новгород. Новости/vk.com

Движение на участке трассы М-10 в Новгородской области, где днём 4 августа произошло серьёзное ДТП, восстановлено.

В 16:30 по московскому времени движение на трассе восстановлено, — рассказал ТАСС представитель пресс-службы МЧС России.

Ранее News.ru писал, что авария с участием пяти легковушек и двух грузовых автомобилей произошла в Новгородской области. В результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых — дети. Инцидент случился на 563-м км трассы М-10.

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