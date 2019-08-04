Фото: ЧП 53 Великий Новгород. Новости/vk.com

Отключение электропитания в терминале D московского аэропорта Шереметьево не связано со сбоями в работе электрооборудования МОЭСК, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Всё электрооборудование МОЭСК, в том числе отвечающее за электроснабжение аэропорта, работало и работает в штатном режиме, — уточнили в МОЭСК. Отключение электропитания в терминале D произошло в 11:50 по московскому...