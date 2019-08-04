https://static.news.ru/photo/b86e0a12-b6cf-11e9-ab78-fa163e074e61_660.jpgФото: ЧП 53 Великий Новгород. Новости/vk.com
Движение на участке трассы М-10 в Новгородской области, где днём 4 августа произошло серьёзное ДТП, восстановлено.
В 16:30 по московскому времени движение на трассе восстановлено, — рассказал ТАСС представитель пресс-службы МЧС России.
Ранее News.ru писал, что авария с участием пяти легковушек и двух грузовых автомобилей произошла в Новгородской области. В результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых — дети. Инцидент случился на 563-м км трассы М-10.