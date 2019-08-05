Два человека госпитализированы в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.
У всех пострадавших осколочные ранения, — сообщает МЧС.
Детонация боеприпасов произошла в районе деревни Каменка Ачинского района Красноярского края на территории войсковой части 74008. Очевидцы в социальных сетях сообщают о серии прогремевших взрывов. Люди в панике покидают посёлок. По предварительным данным, полиция перекрыла дорогу из Ачинска в Назарово. На место ЧП начинают прибывать экстренные службы.
Ранее власти Красноярского края попросили жителей исключить поездки в направлении подразделения и сохранять спокойствие, писал News.ru.