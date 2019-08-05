https://static.news.ru/photo/e591ed7e-b779-11e9-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот youtube.com

Два человека госпитализированы в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.

У всех пострадавших осколочные ранения, — сообщает МЧС.

Детонация боеприпасов произошла в районе деревни Каменка Ачинского района Красноярского края на территории войсковой части 74008. Очевидцы в социальных сетях сообщают о серии прогремевших взрывов. Люди в панике покидают посёлок. По предварительным данным, полиция перекрыла дорогу из Ачинска в Назарово. На место ЧП начинают прибывать экстренные службы.

Ранее власти Красноярского края попросили жителей исключить поездки в направлении подразделения и сохранять спокойствие, писал News.ru.