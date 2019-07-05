Два человека могли погибнуть в результате крушения катера в Чёрном море
Павел Ермолаев
20:29, 05 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c4e3a084-9f4d-11e9-b161-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Два человека могли скончаться по пути в больницу после перевёртывания прогулочного катера в Чёрном море.
К сожалению, спасти двоих пострадавших не удалось, они умерли по дороге в больницу, — сказал ТАСС источник в Минздраве Краснодарского края.
Как ранее сообщал News.ru, прогулочное судно перевернулось в акватории Чёрного моря. Инцидент произошёл около побережья посёлка городского типа Джубга в Краснодарском крае. На борту, по предварительным данным, находились 43 человека.