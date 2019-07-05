Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два человека могли скончаться по пути в больницу после перевёртывания прогулочного катера в Чёрном море.

К сожалению, спасти двоих пострадавших не удалось, они умерли по дороге в больницу, — сказал ТАСС источник в Минздраве Краснодарского края.

Как ранее сообщал News.ru, прогулочное судно перевернулось в акватории Чёрного моря. Инцидент произошёл около побережья посёлка городского типа Джубга в Краснодарском крае. На борту, по предварительным данным, находились 43 человека.

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