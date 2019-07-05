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Работники полиции задержали вероятных злоумышленников, которые похитили крупную сумму денег из салона автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 4 июля несколько человек разбили стекло в транспортном средстве, припаркованном на Волжском бульваре, похитили из салона денежные средства и скрылись на своей машине, передаёт ТАСС. Подозреваемых вскоре задержали и...