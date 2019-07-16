https://static.news.ru/photo/2e8a8112-a81b-11e9-a67d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Директор лагеря под Евпаторией Ренат Каюмов рассказал, что произошло с детьми, и опроверг их массовую госпитализацию. По его словам, детей отвозят в больницу на осмотр и привозят обратно.

Как рассказал Каюмов, причина отравления пока неизвестна — «приехали или тут заболели». На за последние сутки поступило более 30 обращений детей на недомогание, пишет РИА Новости.

Диагноза детям пока не поставили, все дети находятся в лагере и сейчас спят.

Нет никакой реанимации, это неподтвержденный слух, — сказал Каюмов.

Путёвка в эту смену в указанный лагерь стоит до 61,9 тыс. рублей, детям предлагается пятиразовое питание «из натуральных продуктов, сбалансированное микроэлементами и витаминами, необходимыми для здорового развития детского организма».

Ранее News.ru сообщал, что массовое отравление детей зарегистрировано в детском лагере в санатории «Лучистое» в посёлке у Евпатории. 34 ребёнка доставлены в больницу, трое детей — в реанимации.