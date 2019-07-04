https://static.news.ru/photo/7171e29e-9e6c-11e9-ba19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Шесть детских оздоровительных лагерей эвакуируют в Шелеховском районе Иркутской области, где объявлен режим повышенной готовности из-за подъёма воды в реке Иркут. Об этом заявил глава района Максим Модин.

Эвакуируем шесть детских оздоровительных лагерей, а также предлагаем жителям домов на берегу реки разместиться в пункты временного размещения. Все службы в готовности, каждый отрабатывает своё задание, — написал он в Instagram .

По его словам, в верховьях Иркута уровень воды «повысился на 45 см и составляет 461 см».

По данным регионального ГУ МЧС , уровень реки Иркут у села Баклаши, где проживает более четырёх тысяч человек, в ближайшие сутки может подняться до критической отметки в 280 см.

Как писал News.ru, по данным спасателей, количество жертв наводнения в Иркутской области достигло 21 человека, пропавшими значатся 14. Более трёх тысяч домов признаны непригодными для проживания.