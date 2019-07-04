Фото: Russian Government/Global Look Press

Шесть детских оздоровительных лагерей эвакуируют в Шелеховском районе Иркутской области, где объявлен режим повышенной готовности из-за подъёма воды в реке Иркут. Об этом заявил глава района Максим Модин.

Эвакуируем шесть детских оздоровительных лагерей, а также предлагаем жителям домов на берегу реки разместиться в пункты временного размещения. Все службы в готовности, каждый отрабатывает своё задание, — написал он в Instagram.

По его словам, в верховьях Иркута уровень воды «повысился на 45 см и составляет 461 см».

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По ситуации с паводком провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На территории Шелеховского района введен режим "Повышенной готовности". В верховьях Иркута уровень снова повысился на 45см и составляет 461 см. У нас пока наоборот фиксируется понижение на 2 см. (241см на 19.00 часов). Эвакуируем 6 детских оздоровительных лагерей, а также предлагаем жителям домов на берегу реки разместиться в ПВР. Все службы в готовности, каждый отрабатывает свое задание. #шелеховскийрайон #паводок #иркут

Публикация от Максим Модин (@maksim.modin)

По данным регионального ГУ МЧС, уровень реки Иркут у села Баклаши, где проживает более четырёх тысяч человек, в ближайшие сутки может подняться до критической отметки в 280 см.

Как писал News.ru, по данным спасателей, количество жертв наводнения в Иркутской области достигло 21 человека, пропавшими значатся 14. Более трёх тысяч домов признаны непригодными для проживания.

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