https://static.news.ru/photo/3c4562c0-9abc-11e9-9282-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

В пострадавших после паводка районах Иркутской области за медицинской помощью обратились более 500 человек. К настоящему моменту госпитализировано 112 человек, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

По его словам, всего за медпомощью обратились 517 человек, из них 40 детей. Большинство пострадавших поступает с переохлаждением, обострениями хронических заболеваний, а также бытовыми травмами.

Замминистра сообщил, что 112 человек, в том числе 19 детей, проходят лечение в больницах. Состояние 12 пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Краевой сообщил о том, что в результате подтопления пострадали десять объектов здравоохранения, сообщает РИА Новости .

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области начнутся уже в воскресенье, 30 июня. Он также отметил, что пенсии жители подтопленных районов получат до 3 июля, писал News.ru.