https://static.news.ru/photo/5f55b060-aa27-11e9-85b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы завели уголовное дело на помощницу мэра города Новороссийска Краснодарского края Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении местная журналистка Ольга Макаренко. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Она подозревается в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста одной из местных газет, — говорится на сайте ведомства .

Инцидент произошёл 23 июня, когда корреспондент издания «Наша газета Новороссийск» приехала в заповедник «Прилагунье», чтобы проверить информацию о прорыве канализации и сливе нечистот.

Находившаяся там сотрудница администрации города, будучи недовольной действиями журналиста, выхватила из её рук мобильный телефон, на который та производила видеозапись, и причинила ей ссадину в области грудной клетки, — сообщает СК.

Как сообщила Ольга Макаренко, сначала на неё напали казаки и сотрудник «Водоканала», которые хотели помешать съёмке, а уже после этого её атаковала Коваленко, передаёт « МБХ медиа ».

После инцидента медики зафиксировали у журналистки ушиб мягких тканей головы и груди.

Как писал News.ru, ранее Магасский суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова, подозреваемого в якобы хранении наркотиков. Адвокат Магомед Аушев уверен в невиновности подзащитного и полагает, что его пытали после задержания.