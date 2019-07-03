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Четырём гражданам, в том числе одному ребёнку, понадобилась помощь врачей из-за порывистого ветра в Москве, скорость которого днём 3 июля достигала 19 м/с. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один ребёнок, — цитирует сообщение « Интерфакс ».

Все четверо были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Их жизням ничего не угрожает. Один из пострадавших уже выписан.

По метеопрогнозам, 4-5 июля в Москве и Подмосковье сохранится вероятность сильного ветра до 15 м/с. Температура воздуха в дневные часы не превысит 17-19 градусов при небольших дождях.

Как писал News.ru, 3 июля Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильными дождями и ветром.