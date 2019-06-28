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В пострадавших после паводка районах Иркутской области за медицинской помощью обратились более 500 человек. К настоящему моменту госпитализировано 112 человек, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

По его словам, всего за медпомощью обратились 517 человек, из них 40 детей. Большинство пострадавших поступает с переохлаждением, обострениями хронических заболеваний, а также бытовыми травмами. Замминистра сообщил, что 112 человек,...