В Магнитогорске тушат пожар на центральной городской ярмарке. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, возгорание возникло в 02:16 по местному времени на городской ярмарке. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг сложности.
К моменты прибытия пожарных расчётов площадь возгорания составляет порядка 300 кв. м. Отмечается, что огонь вспыхнул после празднования Дня города.
News.ru писал, что в центре Москвы вспыхнул пожар в двухэтажном здании. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, очаг находится на втором этаже.