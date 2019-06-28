https://static.news.ru/photo/0350f300-9b32-11e9-94dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Анна Москвитина/ТАСС

Более 40 жителей подтопленных участков города Канск Красноярского края вывезены спасателями из опасной зоны.

Всего пострадали 59 приусадебных участков жилых домов и 117 дачных участков. ЧП произошло в результате паводка. Уровень воды превысил критическую отметку в 4,2 метра, передаёт РИА Новости .

Вывезено 43 человека, из них 11 детей. Четыре человека разместили в ПВР, остальные по родственникам и друзьям, — сообщили в экстренных службах города.

Ранее News.ru писал, что затопившая 28 июня более 800 жилых домов, водозабор и федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Тулун Иркутской области река Ия будет возвращаться в берега не менее двух дней. Об этом сообщила пресс-служба местного МЧС, ссылаясь на начальника главка Валентина Нелюбова.