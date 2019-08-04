https://static.news.ru/photo/e0ef8c00-b6b0-11e9-b05a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Боцман исчез с принадлежащего пограничному управлению береговой охраны ФСБ патрульного судна «Диана». Инцидент у берегов Сахалина произошёл четыре дня назад, но известно об этом стало только 4 августа.

Судно вечером встало на якорь у берегов Охинского района. А утром, когда стали сниматься, выяснилось, что боцман исчез. При этом ночью было тихо, не было ни шторма, ни других каких-то условий, благодаря которым может бесследно исчезнуть человек, — цитирует ИА Sakh.com слова знакомого с произошедшим источника.

По словам собеседника издания, подробности исчезновения никому не известны, в том числе членам команды. Сахалинское пограничное управление береговой охраны ФСБ решило не афишировать инцидент и ведёт поиски пропавшего собственными силами.

Как писал News.ru, 26 июля Госпогранслужба Украины обвинила российских пограничников в том, что они по ночам освещают корабли украинского ведомства в Азовском море «зелёным лучом». Киев видит в этом угрозу безопасности своих моряков.