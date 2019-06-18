Александр Бастрыкин Фото: Администрация Президента России/Kremlin.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Кроме этого, Бастрыкин поручил главам СУ СК по Краснодарскому краю, а также Новгородской и Ярославской областям начать проверки по озвученным на телевидении проблемам с льготным обеспечением лекарственными препаратами, говорится на сайте СК.

При наличии оснований по фактам, выявленным контролирующим органом, грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения, — отметила Петренко.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» вышел сюжет о массовых проблемах с льготным обеспечением лекарствами.

Как писал News.ru, Росздравнадзор при проверке по льготному обеспечению граждан лекарствами выявил грубые нарушения в целом ряде российских регионов.