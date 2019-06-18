https://static.news.ru/photo/45e69b22-913a-11e9-9345-fa163e074e61_1024.jpg Александр Бастрыкин Фото: Администрация Президента России/Kremlin.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Кроме этого, Бастрыкин поручил главам СУ СК по Краснодарскому краю, а также Новгородской и Ярославской областям начать проверки по озвученным на телевидении проблемам с льготным обеспечением лекарственными препаратами, говорится на сайте СК .

При наличии оснований по фактам, выявленным контролирующим органом, грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения, — отметила Петренко.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» вышел сюжет о массовых проблемах с льготным обеспечением лекарствами.

Как писал News.ru, Росздравнадзор при проверке по льготному обеспечению граждан лекарствами выявил грубые нарушения в целом ряде российских регионов.