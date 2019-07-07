https://static.news.ru/photo/828cc2ce-a0d8-11e9-bcc9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подъёмный кран, установленный на барже, оборвал высоковольтный кабель. Это произошло во время транспортировки судна катером по реке Тура в Тюмени.

На борту было восемь человек, никто из них не пострадал. Однако, как сообщают очевидцы, упавшие в воду концы провода привели к массовой гибели водных обитателей. Видео с мёртвой рыбой появилось в Интернете.

Однако в пресс-службе Уральского следственного управления СК на транспорте такие последствия инцидента опровергают.

В результате обрыва провода и дождя образовалась электрическая дуга. Обесточивания не было. <...> Информация о массовой гибели рыбы также не подтверждается, — цитирует РИА Новости сотрудницу пресс-службы.

Она также утверждает, что высоковольтный кабель не коснулся реки. По данному факту ведомство проводит проверку.

Ранее, как писал News.ru, высоковольтный кабель разорвался около посольства России в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал.