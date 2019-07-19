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Несколько тысяч человек эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации в ТЦ «Океания» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожарная сигнализация сработала во время приготовления пищи на четвёртом этаже торгового центра, расположенного на Кутузовском проспекте, 57, передаёт ТАСС. Из данного учреждения были эвакуированы несколько тысяч человек. Оказалось, что срабатывание...