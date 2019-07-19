При выполнении маршрута из Южной Кореи во Владивосток у лайнера Sukhoi Superjet 100 треснул верхний слой лобового стекла, рассказали в обслуживающей лайнер компании «Якутия».
В самолёте находились 69 пассажиров, включая одного ребёнка. В результате инцидента никто не пострадал, передаёт
Организация доставит сменную деталь ближайшим рейсом.
Ранее News.ru писал, что пассажирский самолёт SSJ 100 совершил экстренную посадку во Владивостоке. Экипаж принял решение посадить лайнер после того, как в кабине пилотов лопнуло лобовое стекло.