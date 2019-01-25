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В РФ после ЧМ-2018 нелегально остались более 5 тыс. иностранцев

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

В России на данный момент незаконно находятся более пяти тысяч иностранцев, приехавших по паспорту болельщика на чемпионат мира по футболу.

По словам заместителя руководителя миграционного управления МВД РФ Андрея Каюшкина, во время проведения ЧМ-2018 в Россию въехало 650 тысяч граждан других государств. Для этого они использовали специальную карту зрителя. Почти все въехавшие вернулись домой вовремя.

«На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч, но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи», — сообщил Каюшкин.

Ранее News.ru писал о том, что столичная полиция завершила расследование уголовного дела 33-летнего гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба. Мужчина совершил мошенничество в отношении 77 футбольных болельщиков из Алжира во время чемпионата мира по футболу в России.


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