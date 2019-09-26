На полях V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС в Уфе News.ru пообщался с заместителем министра экономического развития РФ Вадимом Живулиным. Он рассказал нашему порталу о том, как себя сейчас чувствует сегмент МСБ, готовы ли наши предприниматели выходить на международные рынки и каким образом будут расширены льготы для самозанятых.

— Насколько активно МСБ участвует в процессе импортозамещения?

— Контрсанкции дали возможность для роста компаний в секторе сельского хозяйства. И как раз импортозамещение может стать одним из драйверов и дополнительным источником для развития компаний в сфере малого и среднего бизнеса. И МСБ очень активно участвует в импортозамещении.

— Во время выступления на сессии вы рассказали, что в регионы спущены некие типовые компании по популяризации предпринимательства. Что они из себя представляют?

— Это типовая информационная кампания, которая предполагает использование разных способов доведения информации до региональных предпринимателей. Это региональные СМИ: печать, телевидение, радио. Это распространение информации через общественные объединения. И предложено несколько типовых сюжетов, которые могут помогать региональным СМИ эту тему правильно подсвечивать и доносить до предпринимателей.

— Когда будет запущена реклама МСБ в СМИ?

— Она уже сейчас начинает шагать по стране, но я думаю, что доберётся в течение нескольких недель.

— Насколько конкурентен наш бизнес?

— Более чем. Мы посмотрели цифры, связанные с экспортом продукции компаний малого и среднего предпринимательства за рубеж и увидели, что порядка $1 млрд составляет объём экспорта за первое полугодие 2019-го. Эта сумма превышает прошлогодний показатель в несколько раз. Поэтому сегодня мы можем говорить о том, что у российского МСБ очень хорошие перспективы на международных рынках.

— Планируется ли расширять льготы для самозанятых?

— Сегодня принято решение о том, что меры поддержки, которые доступны для субъектов малого и среднего предпринимательства будут доступны для самозанятых. Сейчас готовятся соответствующие изменения в 209 федеральной закон «О развитие малого и среднего бизнеса». Поэтому самозанятые граждане смогут пользоваться инфраструктурной, образовательной, финансовой поддержкой, которая сегодня доступна для предпринимателей.