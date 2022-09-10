Жителям Европы предрекли «невиданные проблемы» с урожаем Экономист Черников: ЕС грозят проблемы в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что Евросоюзу в условиях засухи и санкций грозят серьезные проблемы не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве. Прежде проблемы с продовольственными товарами решались с помощью международной торговли, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться, — предположил эксперт.

По его мнению, именно Евросоюз из-за дефицита продовольствия и энергии окажется первым пострадавшим от деглобализации и санкций.

Ранее стало известно, что аграрии Подмосковья побили рекорд СССР и России по сбору зерновых и зернобобовых, заявил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, на площади 158 тысяч га было собрано 623 тысячи тонн этих культур. С 1991 года столько собрали впервые.