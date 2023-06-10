Zewa уходит: останется ли Россия без туалетной бумаги, повысятся ли цены Шведский производитель средств личной гигиены Essity подписал соглашение о продаже бизнеса в РФ, власти одобрили сделку

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Essi прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране

Шведский производитель средств личной гигиены Essity сообщил 10 июня об уходе с российского рынка и продаже бизнеса на территории РФ. В компании отметили, что уже подписали соглашение с покупателем, а власти РФ одобрили сделку. Essity владеет брендами туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse и подгузников Libero. Ждать ли дефицита и резкого скачка цен на туалетную бумагу и другие предметы личной гигиены — в материале NEWS.ru.

Что производит и продает Essity

Essity владеет 46 брендами товаров личной гигиены, включая марки Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (подгузники), говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте шведской компании. Ее штаб-квартира находится в Стокгольме. Essity была основана в 2017-м путем выделения из материнской компании SCA направления санитарно-гигиенических изделий. Название компании образовано от слов essentials и necessities, означающих предметы первой необходимости. На сайте промышленного гиганта говорится о том, что его продукция представлена в 150 странах мира.

Компания выпускает товары трех видов:

Средства личной гигиены (женская гигиена, товары медицинского назначения). Производство организовано на 35 площадках в 25 странах.

Потребительская бумажная продукция (туалетная бумага, бумажные полотенца). Essity — второй в мире поставщик данного типа продукции в мире по итогам 2020-го. Ее производят на 44 заводах в 18 странах. Является крупнейшим поставщиком продукции на территории Европы, а также в Китае и Колумбии.

Средства профессиональной гигиены (гигиенические товары для мест общего пользования). Essity является крупнейшим производителем в этом сегменте в Европе и вторым в Северной Америке. Продукция изготавливается на 43 производствах в 20 странах.

В 2019-м объем продаж составил около €12,2 млрд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Девушки у стеллажа с женской гигиенической продукцией

Какую продукцию Essity поставляла в РФ

Essity поставляла продукцию на российский рынок с 1994-го, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. В 1998 году шведы выкупили фабрику по производству санитарно-гигиенических изделий СГИ в Светогорске Ленинградской области. На предприятии выпускаются изделия под марками Zewa и Tork.

В 2010-м были открыты еще два завода. В Советске Тульской области было запущено производство ассортимента брендов Zewa и Tork. В Веневе Тульской области начался выпуск продукции под брендами Libero, TENA и Libresse. В 2020-м в России в компании работали около 1300 сотрудников.

В марте следующего года часть заводов компании в России была временно остановлена. Essity понесла убытки в размере €136,5 млн, передавало агентство Reuters. В апреле 2022-го компания сообщила о запуске процесса ухода из РФ, сообщил сайт Lesprom.

С марта по декабрь 2022 года Essity в максимальной степени локализовала производство свыше 70 артикулов бумажной гигиенической продукции брендов Tork и Zewa, которое теперь минимально зависит от поставок импортного сырья, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Retail.ru.

Когда Essity окончательно уйдет из РФ

В Essity сообщили, что сделку по продаже активов закроют после завершения финальных денежных транзакций во втором квартале 2023-го.

«Компания по гигиене и оздоровлению Essity прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями», — отметили представители производителя.

Когда Essity впервые заявил о планах уйти с российского рынка

В Essity впервые заявили о планах покинуть российский рынок в апреле 2022-го «в связи с ухудшившимися условиями ведения бизнеса», отмечал глава компании Магнус Грот. Активы фирмы в РФ на тот момент обесценились в среднем на $147 млн.

Компания оценила оборот на российском рынке в 2021 году в 2,8 млрд шведских крон (почти $290 млн), что составило около 2% от общего числа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продажа средств личной гигиены

Будет ли дефицит туалетной бумаги в РФ

В России туалетная бумага с большой долей вероятности не подорожает из-за ухода Essity, рассказал NEWS.ru заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономфака МГУ Андрей Колганов. По его словам, на это есть несколько причин, одна из которых — наличие необходимого сырья и химикатов в стране. Эксперт также отметил, что дефицита туалетной бумаги не будет.

«Все необходимое сырье и химикаты для выпуска туалетной бумаги в России производятся, поэтому цены вряд ли резко повысятся. Дефицита тоже не будет. Сколько раз уже иностранные компании уходили, и я ни разу не видел реакцию в виде повышения цен», — заявил Колганов.

По его словам, практически все выпускающие туалетную бумагу заводы находятся в РФ, независимо от того, какая фирма владеет производством — российская или иностранная. Колганов отметил, что зарубежный бизнес, уходя с отечественного рынка, только прекращает работу в качестве собственника.

«Тут два варианта: либо фирма продает бизнес российской компании, либо не продает, и тогда существуют правовые основания для передачи под управление российским фирмам. Поэтому не вижу никаких проблем с точки зрения производства», — считает Колганов.

В октябре прошлого года портал iDNES.cz сообщил, что введенный в ответ на очередные санкции Запада запрет на экспорт березы из России привел к дефициту и резкому повышению стоимости туалетной бумаги в мире. Кроме того, снизилось качество этого средства гигиены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продажа средств личной гигиены

К каким проблемам приведет уход Essity из России

Колганов отметил в беседе с NEWS.ru, что в РФ пока нет сырья для производства прокладок с гелевым наполнителем — его завозят из-за рубежа. По словам Колганова, поставки иностранной продукции еще не прекратились. Эксперт не исключил, что в долгосрочной перспективе российская промышленность, связанная с выпуском средств личной гигиены, столкнется с проблемой обслуживания импортного оборудования.

«Насколько я понимаю, у нас нет сырья для производства прокладок с гелевым наполнителем. Но, судя по всему, проблем с поставками пока нет. Отечественные производители подгузников, прокладок и туалетной бумаги в России есть. В долгосрочном плане могут возникнуть проблемы с устаревшим импортным оборудованием. Но пока оно функционирует, надо работать над импортозамещением», — считает Колганов.

Есть ли альтернатива зарубежной продукции личной гигиены

В России на смену европейским брендам прокладок и тампонов придут товары личной гигиены из Японии и Китая, заявила в апреле 2022-го руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова в интервью РИА Новости. Она добавила, что эти товары будут стоить значительно дешевле продукции, представленной на полках магазинов .

Акимова также подчеркнула, что помимо импортных брендов в России есть отечественные производители предметов женской гигиены, а также зарубежные компании, заводы которых расположены на территории РФ.

В июне 2022-го РБК передавал, что в России стали производить подгузники и прокладки из отечественного сырья. По сообщению агентства, крупные производители одноразовых подгузников и прокладок, такие как «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», выпустили первые партии товаров из российской целлюлозы. Эту информацию подтвердили коммерческий директор компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева и гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Девушки у стеллажа с женской гигиенической продукцией

Какие производители средств гигиены и бытовой химии ушли из России

Концерн Henkel в начале мая 2023-го объявил о завершении продажи активов в России. Сумма сделки оценивается в 54 млрд рублей, покупатель — консорциум местных инвесторов. В числе брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil и «Пемос», косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu.

«Выход из бизнеса в России завершен», — отметили в Henkel.

При этом продажи компании в первом квартале 2023-го выросли на 6,6% и составили около €5,6 млрд. В апреле этого года РИА Новости отметили, что известные бренды концерна в России начали появляться на маркетплейсах в новом виде. У них сохранилось название, но теперь оно написано на кириллице, а не на латинице.

Например, порошок Persil теперь в том же дизайне представлен как «Персил». Также в линейке товаров появились русифицированные бренды кондиционера для белья «Вернель» и туалетные блоки «Бреф». Российское подразделение международной компании с 2023 года работает в стране как самостоятельная компания Lab Industries.

В апреле 2022-го о планах покинуть рынок РФ сообщил британский производитель лекарств, бытовой химии и прочих товаров Reckitt Benckiser Group Plc. Концерт владеет брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish.

Компания Reckitt Benckiser приняла решение приостановить инвестиции в РФ, включая рекламу и спонсорские контракты, на фоне событий на Украине. Компания пообещала обеспечить плавный переход бизнеса к новым владельцам и выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в России до конца 2022 года. Штат Reckitt Benckiser в РФ насчитывал 1,3 тысячи человек.

В апреле 2023-го американский промышленный гигант Procter & Gamble сообщил о возможном уходе из РФ из-за невозможности заниматься бизнесом на фоне антироссийских санкций. Компания владеет такими брендами, как Ariel, Tide, «Миф», Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper, Pampers, Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essense, Wella, Londa и другими.

Фото: Shutterstock Henkel — немецкий производитель продукции под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa, стирального порошка Persil, клея «Момент»

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