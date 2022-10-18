Завод «КамАЗ» появится в Уганде Посол Уганды Кизиге: Уганда вместе с КамАЗом будет производить грузовики для экспорта

Фото: Olga Sokolova, Ольга Соколова/Global Look Press

В Уганде появится завод «КамАЗ» по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, заявил РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге. Он отметил, что в африканской стране недавно началось производство электрокаров, которые в будущем могут также поставляться в Россию.

Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с КамАЗом о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке, — сказал он.

Ранее завод «КамАЗ» представил прототип автобуса, работающего на водородных топливных элементах. Одним из главных преимуществ машины стал увеличенный по сравнению с электробусами пробег: вместо 70 км водоробус на одной заправке может пройти 250 км. Его можно использовать для внутригородского и междугородного сообщения.

Позже стало известно, что решение испытать в Москве автобусы на водородном топливе является преждевременным из-за вопроса безопасности и дороговизны подобного транспорта. Такое мнение в сентябре 2021 года высказал автоэксперт Андрей Ломанов. Как заявил специалист, он сомневается, что водоробусы, представленные ранее заводом «КамАЗ», будут приносить деньги. По его мнению, какое-то время это будет абсолютно убыточный транспорт.