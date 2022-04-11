«Зависит от хозяина»: Песков о продаже иностранных компаний в России

Предприниматели из РФ смогут принять участие в разрешении ситуации с компаниями, заявившими об уходе с российского рынка, только по решению самих владельцев фирмы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. По его словам, всё будет «зависеть от хозяина», захочет ли он оставлять в доле российских физических и юридических лиц или нет.

Это же зависит от хозяина, это решение хозяина. Если она (компания. — NEWS.ru) покидает Россию, не просто приостанавливает, если они решили покинуть Россию, дальше всё будет зависеть от владельца. Решат ли они продать кому-то из российских физических или юридических лиц, какие-то другие варианты — это полностью выбор хозяина, — сказал представитель Кремля.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести процедуру внешнего управления в компаниях, которые ушли из России и принадлежащих иностранцам не менее чем на 25%. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё нет сформированной позиции по идее национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка. По его словам, национализация зарубежных компаний может иметь негативные последствия, как и арест российской недвижимости в Евросоюзе и США.