Завершено расследование дела по факту хищений в Роскосмосе

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях у Роскосмоса, пишет «Коммерсантъ». Девять эпизодов мошенничества вменяют бывшему руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полётами (ЦТП) Василию Икомасову и его экс-заместителю Эдуарду Родыч-Семенче.

По версии следствия, при выполнении многомиллиардных контрактов с Роскосмосом субподрядчик ЦТП похитил около 15 млн рублей, лишь изображая выполнение работ. В частности, было установлено, что в 2015 году на проведение лётных испытаний с космическим кораблём «Союз-ТМА-М» было выделено 3 млрд рублей. В рамках этого контракта ЦТП было поручено провести ряд научно-технических работ.

Однако, следствие утверждает, что Икомасов и Родыч-Семенча получили 8 млн рублей и не выполнили поручение. Кроме того, фигурантам вменяют хищение 5,4 млн рублей в рамках комплекса работ по ротации американских астронавтов на Международной космической станции.

Летом 2021 года Икомасов и Родыч-Семенча были арестованы в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину они признают лишь частично.