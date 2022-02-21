Завершено расследование дела по факту хищений в Роскосмосе

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях у Роскосмоса, пишет «Коммерсантъ». Девять эпизодов мошенничества вменяют бывшему руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полётами (ЦТП) Василию Икомасову и его экс-заместителю Эдуарду Родыч-Семенче.
По версии следствия, при выполнении многомиллиардных контрактов с Роскосмосом субподрядчик ЦТП
Однако, следствие утверждает, что Икомасов и Родыч-Семенча получили 8 млн рублей и не выполнили поручение. Кроме того, фигурантам вменяют хищение 5,4 млн рублей в рамках комплекса работ по ротации американских астронавтов на Международной космической станции.
Летом 2021 года Икомасов и Родыч-Семенча были арестованы в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину они признают лишь частично.