ZARA вернётся в Россию и резко увеличит цены «Известия»: Zara резко увеличит цены на товары после возвращения в Россию

Фото: Nicolo' Campo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главу ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько заявила, что после возвращения испанской компании Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe) на российский рынок цены на товары могут вырасти, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что подорожание может произойти из-за роста расходов на логистику. Продажа товаров ретейлера может стартовать уже летом.

Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ретейлер. Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров, — рассказал изданию президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Он при этом добавил, что после простоя компании придётся возвращать переориентированных клиентов, поэтому не исключается использование различного рода акций.

Производитель косметики Wella Company ранее объявила об уходе с российского рынка. Представители компании отметили, что в России больше не будет доступна продукция под брендом Wella, а права собственности на бизнес переданы местной команде топ-менеджеров. Отмечается, что из-за ухода компании у владельцев салонов красоты могут возникнуть проблемы. Несмотря на это, представители отрасли уверены, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.