Zara назвала цену для продажи своих магазинов в России Mash: Zara продаст свои магазины в России почти за $200 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испанская компания Inditex намерена получить около $200 млн за продажу своей сети магазинов в России, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, уже ведутся предварительные переговоры с потенциальными покупателями.

По словам персонала Inditex, руководство пообещало им, что они вернутся к своим обязанностям весной 2023 года. В то же время работники утверждают, что с российского рынка окончательно уйдут такие марки, как Massimo Dutti и Zara Home, которые были признаны наименее прибыльными.

Все остальное заработает, одежду будут привозить с заводов Inditex, но под другими брендами. По схеме польского ретейлера LPP (Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из дружественной для России страны Юго-Восточной Азии или Персидского залива и этот процесс займет от полугода до одного года. По словам экспертов, Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать занимаемые площади минимум до мая 2023 года, и не исключает возможности возобновить работу в стране после завершения действий на Украине. Кроме того, большинство российских арендодателей не настроены расторгать договоры с Inditex и на это идут в основном собственники торговых центров, которые уже нашли замену испанскому фешен-ретейлеру.