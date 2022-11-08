Zara и Bershka вернутся в Россию под новыми названиями

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/Global Look Press

Группа компаний Daher, приобретающая российский бизнес у Inditex, владеющей в том числе Zara и Bershka, будет работать под новыми брендами, сообщили «Известиям» в испанском холдинге. В компании отметили, что уже достигли первоначального соглашения, которое теперь должно одобрить правительство РФ.

Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. Группа компаний Daher будет работать в РФ под собственными брендами, — сказали в Inditex.

В конце октября стало известно, что испанская группа Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara и Bershka, согласовала продажу своего российского подразделения. Покупателем оказался холдинг из Ливана Daher Group. Представители самой компании на своем сайте рассказали, что условия сделки подлежат одобрению со стороны правительства РФ.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что в начале весны 2023 года в России будут открыты первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением. Он также отметил, что компания оставила за собой право обратного выкупа акций.