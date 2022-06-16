Замглавы РУСАЛА Полетаев покинет компанию

Фото: Александр Куров/News.ru

Замглавы UC Rusal Максим Полетаев в скором времени намерен покинуть компанию. Об этом сообщает РБК, это подтвердил и сам Полетаев.

Полетаев с 2013 по 2018 годы занимал должность первого заместителя главы Сбербанка Германа Грефа. В феврале 2018 года он стал независимым неисполнительным директором UC Rusal, а после вошёл в совет директоров «Норникеля», в котором UC Rusal - структуре Олега Дерипаски принадлежало 26,5% акций. В 2020 году Полетаев вышел из совета директоров «Норникеля» и стал замдиректора UC Rusal.

В структурах Сбербанка Полетаев работал с 1995 года. В 2018 году он ушёл из организации в связи с «необходимостью изменения режима работы». В середине 2021 года Полетаев работал первым заместителем гендиректора холдинга USM, но в декабре ушёл из компании.

Ранее Евросоюз расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него "чиновников, бизнесменов и членов их семей. В список, обнародованный на официальном сайте, вошли 217 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Дерипаску, а также 18 организаций.