Ювелиры призвали правительство не допустить краха отрасли в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Представители Ассоциации ювелиров Санкт-Петербурга и Ленобласти вместе с РОО «Содействие малому бизнесу» обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой вернуть льготный налоговый режим для малого и среднего бизнеса, сообщает АБН. В открытом письме предприниматели указали, что в ином случае ювелирная отрасль может потерять 19 тысяч небольших магазинов и мастерских, а это 94%.

Глава РОО Янина Гришина отметила, что подобное уже происходило в продуктовом секторе.

Тогда массово начали исчезать небольшие продуктовые магазины, а их места заняли активно развивающиеся торговые сети, — сказала она.

О том, что запрет применять специальные налоговые режимы при закупке материалов крайне усложняет работу маленьких ювелирных или для отдельных дизайнеров, предупреждали в апреле. Президент Ассоциации «Национальные ювелирные бренды России» Марина Кудрина объяснила, что работа художника или ювелира отнимает очень много времени, поэтому им некогда заниматься организационными вопросами.

Схожего мнения придерживается и коммерческий директор компании «София» Евгений Савенков. Он отметил, что после введения нового закона его компании приходится «проводить просветительскую работу среди контрагентов». По его мнению, изменения в законодательстве являются огромной нагрузкой на отрасль.