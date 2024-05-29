Юрист рассказал о необходимых шагах для контроля за маркетплейсами Юрист Хаминский призвал не создавать ведомства для контроля за маркетплейсами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящий момент существует ряд министерств, в компетенцию которых входит контроль за деятельностью торговых сетей и маркетплейсов, к ним относятся Роспотребнадзор, ФАС и Роскомнадзор, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Создание нового ведомства под одну отрасль лишено смысла, несмотря на то, что сфера электронной розничной торговли на сегодняшний день требует установления четких правил, отметил он.

Сейчас и так есть министерства, к компетенции которых в том числе относится правовое регулирование торговых сетей и маркетплейсов, — создавать специальное министерство под одну отрасль не имеет смысла, — убежден Хаминский.

Юрист выразил уверенность, что для более качественного контроля важно повысить эффективность ведомств, работающих с торговыми точками. Он считает необходимым создать межведомственную рабочую группу с участием представителей всех трех вышеуказанных служб. Такая инициатива поможет проводить комплексные проверки для выявления возможных нарушений законодательства со стороны торговых сетей во всех сферах.

Ранее сообщалось, что китайская компания Alibaba (владелец AliExpress) перестала принимать рубли и оформлять поставки в Россию. Площадка больше не принимает оплату, поступающую с российских карт, кроме тех, что принадлежат ограниченному числу банков. В пресс-службе AliExpress СНГ отмечали, что оплата и доставка товаров с маркетплейса работают в обычном режиме.