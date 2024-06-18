Юрист раскрыл, как Россия лишилась прав на водку Юрист Хаминский: Россия лишилась прав на свои водочные бренды в 1990-е годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия утратила права на свои старейшие водочные бренды в 1990-е годы, когда бизнесмен Юрий Шефлер перерегистрировал их на свои компании, рассказал NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, РФ безуспешно пыталась вернуть себе права в течении почти 20 лет.

В советское время правами на отечественные алкогольные торговые марки владело Всесоюзное объединение «Союзплодоимпорт». В 1990-ые году оно было преобразовано в акционерное общество ВАО «Союзплодоимпорт». И именно в то время начинающий бизнесмен Юрий Шефлер, после рейдерского захвата ВАО «Союзплодоимпорт», перерегистрировал права на алкогольные торговые марки с ВАО «Союзплодоимпорт» на ЗАО «Союзплодимпорт», а впоследствии вывел их на свою нидерландскую компанию SPI Group, — сказал Хаминский.

По его словам, Россия боролась за права на торговые марки «Московская» (Moskovskaya), «Столичная» (Stolichnaya) и другие, пока в 2021 году Окружной суд Гааги не вынес окончательное решение о том, что Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» получило право на бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya в шести европейских государствах, а компания Spirits International — в семи странах Европы.

Однако в 2022 году суд в Нидерландах арестовал на территории стран Бенилюкса в пользу экс-акционеров ЮКОСа бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Экс-акционеры ЮКОСа рассчитывали продать торговые марки в счет погашения компенсации в $50 млрд, которую им должна выплатить Россия, — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что компания Spirits International, которая входит в зарегистрированный в Люксембурге концерн Юрия Шефлера SPI Group, приобрела права на использование брендов алкоголя, включая водку «Столичная» и «Московская», в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург). Сделка на €1,6 млн заключена на аукционе в Гааге.