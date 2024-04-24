Юникредит сообщил о проблемах при переводе денег за рубеж Юникредит сообщил о риске возврата денег иностранными банками при переводе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Клиенты Юникредит Банка могут столкнуться со сложностями при переводе денег за рубеж из-за действий зарубежных банков-корреспондентов, говорится в сообщении кредитной организации, которое размещено на странице для клиентов-юридических лиц. При этом на странице для физических лиц такая публикация отсутствует.

В кредитной организации объяснили, что при денежном переводе сроки исполнения транзакции могут быть увеличены, при этом существует риск того, что эти деньги вернутся обратно. В сообщении также сказано, что если платеж не пройдет и средства вернутся обратно, то комиссия за перевод в любом случае спишется.

Ранее агентство Reuters писало, что Европейский центральный банк готовится разместить приказ к итальянской группе UniCredit, чтобы она сократила бизнес в России. В случае неисполнения приказа банку могут грозить штрафы. Кредитной организации предписано снизить исходящие из России международные платежи.

До этого банковская группа Raiffeisen Bank International опровергла сообщения СМИ об угрозах Минфина США ввести санкции против организации из-за ее работы в России. В банке рассказали, что Штаты не обвиняли группу в нарушении санкций.