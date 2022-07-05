Рестораны KFC перейдут под крыло российского оператора Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC оператору из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов общественного питания KFC

Американская компания Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC оператору из России. На сайте фирмы уточняется, что по завершению сделки Yum! уйдет с рынка РФ из-за спецоперации на Украине. В данный момент руководство компании находится на «продвинутой стадии» в вопросе передачи прав собственности на рестораны KFC.

Решение основано на предыдущих действиях компании по приостановке работы всех принадлежащих компании ресторанов, прекращению всех инвестиций и усилий по развитию ресторанов и перенаправлению любой прибыли, полученной в РФ, на гуманитарные цели. После завершения транзакции KFC Yum! Brands намерен полностью уйти из России, — сказано в сообщении.

Ранее Yum! Brand заявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели: компания продолжит оказывать поддержку всем своим сотрудникам на Украине и уже пожертвовала $1 млн в пользу Красного Креста.

Польскому холдингу Amrest, ранее владевшему сетью пиццерий Pizza Hut в России, удалось продать бизнес примерно за 300 млн рублей. Новым собственником стала «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик» и развивающая рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s. После сделки пиццерии могут сменить название.