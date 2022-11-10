Японские автопроизводители Mazda и Isuzu уходят из России Mazda передаст «Соллерсу» долю в дальневосточном СП и уйдет из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mazda уходит из России. Автоконцерн подписал соглашение о передаче российской группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на Дальнем Востоке, следует из отчетности Mazda по итогам II финквартала. Об уходе с российского рынка также заявил автопроизводитель Isuzu.

Процедура передачи будет осуществлена в кратчайшие сроки после получения одобрения соответствующих органов, — говорится в отчетности Mazda.

Концерн Mazda в связи с передачей доли планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен (чуть более $82 млн по текущему курсу). Как сообщило агентство Kyodo, с уходом Isuzu будет закрыт и завод компании в Ульяновске, который находится в простое с весны 2022 года из-за проблем с поставкой комплектующих.

Ранее исполнительный вице-президент Kia У-Чон Чу заявил, что компания может остановить продажи автомобилей в России и оставить только их техобслуживание. По словам топ-менеджера, в России в 2023 году может усилиться неопределенность, а автомобильный рынок может «на время полностью остановиться».

Японский автопроизводитель Infiniti до этого сообщил на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» об уходе с российского рынка. При этом в компании отметили, что рассчитывают на возвращение, добавив в заявление японское выражение, которое переводится как «удачно сходить и вернуться вновь».