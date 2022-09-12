«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже «Дзена» и «Новостей», новым владельцем стал VK, сообщается в пресс-релизе на сайте «Яндекса». Все изменения в сервисах «Яндекса», связанные с продажей «Дзена» и «Новостей», будут появляться у пользователей постепенно.

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK, — говорится в сообщении.

Так, новый владелец продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс.Едой».

Ранее директор LiveInternet Герман Клименко сообщил, что пользователи почти не заметят изменений, а позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK. «Яндекс» более развит в области сервисов, а VK — в области контента, поэтому сделка даст обеим компаниям то, в чем они лучше всего разбираются, считает эксперт. Он уточнил, что VK всегда хорошо работал с новостями, а пользователи не должны заметить изменений. Их плавно приучат к тому, что на бывшем домене yandex.ru теперь появляется «Дзен» — сервис VK.

Эксперт также уточнил, что означает эта сделка для СМИ, которые использовали сервисы «Яндекса» в качестве агрегаторов новостей. Со временем позиция «Яндекса» по трафику превратится в позицию VK — это с большой вероятностью будет возвратный трафик с коммерческой историей, заключил Клименко.