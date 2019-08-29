Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своём приложении услугу по доставке небольших посылок — весом до 20 кг, которые поместятся в салон машины и не испортят его. Заказы доверят только надёжным водителям с рейтингом 4,8 из 5.
Нововведение пока доступно только в Москве, но позже, по словам представителей компании, оно появится и в других городах, пишет
Ранее News.ru сообщал, что пробные полёты аэротакси в пригороде столицы и в зоне МКАД предполагается начать в 2020 году. По словам гендиректора «ВР-Технологии» Александра Охонько, если безопасность и рентабельность данного вида транспорта подтвердится, то в дальнейшем будут планироваться полёты из города к международным аэропортам.