Услуга по доставке на дом медикаментов, продающихся без рецепта, из крупных аптечных сетей уже тестируется в «Яндексе».
В частности, заказать доставку можно будет из аптек сетей «Апрель», «36,6», «Горздрав», ГК Эркафарм«, «Фармаимпекс», «Невис», а также напрямую от производителей Alium, «Полисорб», «Инфамед», ведутся переговоры и с другими производителями и продавцами,
Заказ можно будет сделать на сайтах партнёров сервиса. Оплата возможна только безналичная, чтобы свести к минимумы контакты между заказчиком и исполнителем.
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин в связи с эпидемией коронавируса подписал 17 марта 2020 года указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России.
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