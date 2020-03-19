https://static.news.ru/photo/b9890ade-6992-11ea-b1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Услуга по доставке на дом медикаментов, продающихся без рецепта, из крупных аптечных сетей уже тестируется в «Яндексе».

В частности, заказать доставку можно будет из аптек сетей «Апрель», «36,6», «Горздрав», ГК Эркафарм«, «Фармаимпекс», «Невис», а также напрямую от производителей Alium, «Полисорб», «Инфамед», ведутся переговоры и с другими производителями и продавцами, передаёт РИА Новости.

Заказ можно будет сделать на сайтах партнёров сервиса. Оплата возможна только безналичная, чтобы свести к минимумы контакты между заказчиком и исполнителем.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин в связи с эпидемией коронавируса подписал 17 марта 2020 года указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России.