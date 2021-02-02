«Яндекс» купит активы компании «Везёт» за $178 млн

https://static.news.ru/photo/6864640c-654d-11eb-8b36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис «Яндекс.Такси» не собирается получать одобрения Федеральной антимонопольной службы на покупку колл-центров бизнеса по оказанию услуг грузоперевозок «Везёт», сообщили в компании. Сделка на $178 млн не подпадает под критерии, требующие согласовывать её у регулятора.

Сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. Балансовая стоимость активов «Везёт» попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству, — заявил представитель компании ТАСС.

Планы о покупке активов «Везёт» «Яндекс.Такси» озвучивала ещё в 2019 году, однако из-за сложностей с согласованием сделки её условия изменялись. В июне 2020 года ФАС отказала компании в проведении сделки, заявив, что она нарушает антимонопольное законодательство.

Ранее NEWS.ru сообщал со ссылкой на операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского, что «Яндекс» начал переговоры о выкупе доли Uber Technologies у «Яндекс.Такси». Первые сообщения о планах интернет-компании по выкупу доли появились в начале июня 2020 года. Uber оценивает свои активы в сервисе заказа такси в $1,24 млрд.