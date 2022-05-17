«Яндекс» не будет продавать почту, поисковик и «Кинопоиск»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» опроверг информацию о том, что намерен продавать почту, поисковик и «Кинопоиск». Ранее «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на источники сообщала о том, что компания ищет покупателей на российские активы.

Готовы официально опровергнуть эту информацию: «Яндекс» не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет, — заявили в пресс-службе.

Источник «Медузы» сообщил, что потенциальными покупателями почты, поисковика и «Кинопоиска» могли быть «Сбер» и «Ростех». Однако в компании подтвердили только информацию о продаже таких сервисов, как «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Представители сообщили, что это единственная сделка, которой они занимаются.

Ранее глава Минцифры подчеркнул уверенность в том, что «Яндекс» и его сервисы останутся в стране. Шадаев назвал площадку «технологическим достоянием страны», которой необходимо создать условия для развития внутри России.