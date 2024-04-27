«Яндекс» назвал число сотрудников в иностранных стартапах В международных стартапах «Яндекса» работали 1,2 тысячи человек в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Yandex N.V. раскрыла число сотрудников международных стартапов, которые отходят ей в рамках сделки по продаже российских активов — «Яндекса» и его проектов, сообщает ТАСС. Так, согласно полной отчетности YNV, всего за рубежом работали более 1,2 тысячи человек на конец 2023 года.

Актуальный отчет уже не имеет разделения на «российских» и «иных» сотрудников. В частности, в конце 2022 года к первой категории относилось 19 123 человека, а ко второй — 1727. В отчетных документах за прошлый год деление ведется по бизнесам к продаже («Яндекс») и по продолжающейся деятельности (проекты Nebius, Toloka, Avride и TripleTen).

В последних на конец 2023 года были задействованы 1234 человека. Этот показатель вырос на 40% к 2022 году — тогда там были заняты только 865 сотрудников. 2021 год не учитывался в подсчетах. Значительная часть людей работает в штаб-квартире в Амстердаме. Также в числе стран их работы числятся Израиль, ФРГ, Швейцария, Чехия, США, Сербия и ОАЭ.

Что касается продаваемого российского бизнеса, то в конце 2023 года там было 25 127 сотрудников. Эти данные оказались на 25% выше, чем показатели, полученные годом ранее.

Ранее сообщалось, что акционеры нидерландской головной компании российского «Яндекса» Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса в РФ. Согласно официальному заявлению, в поддержку решения было отдано свыше 94% голосов.