«Яндекс» нашел способ избежать дефолта «Яндекс» выкупит 93,2% своих облигаций с частичным погашением акциями компании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» выкупит 93,2% своих конвертируемых облигаций с частичным погашением акциями компании, сообщает РИА Новости. Таким образом руководство «Яндекса» планирует избежать дефолта. Отмечается, что схема выкупа уже согласована с держателями облигаций.

«Яндекс» согласовал сделку, которая позволит ему избежать дефолта — договорился с держателями подавляющего большинства (93.2%) своих конвертируемых облигаций о схеме их выкупа с частичным погашением акциями компании, — говорится в сообщении.

В начале марта «Яндекс» предупреждал, что не сможет погасить свои конвертируемые облигации в случае, если все инвесторы этого потребуют. В компании отметили, что часть их денег находится в России, а часть за границей, и их попросту не хватит на такую крупную сделку.

Речь шла об облигациях с купоном в 0,75% годовых, которые должны быть погашены в 2025 году. «Яндекс» выпустил их в феврале 2020 года и каждые полгода выплачивал по ним доход. Однако с 28 февраля американские торговые площадки приостановили торги ценными бумагами многих российских компаний, в том числе и «Яндекса». Всего компания продала облигаций на общую сумму в $1,25 млрд, а на счетах суммарно имела $615 млн.

28 февраля американская биржа Nasdaq и Нью-Йоркская биржа (NYSE) приостановили торги акциями российских компаний. 29 апреля Nasdaq также прекратила работу с инвесторами из России. До этого криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч.