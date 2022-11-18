«Яндекс. Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA

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«Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся товаров IKEA в РФ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, они поступят в продажу до конца этого года. Финансовые и другие детали сделки в компании не раскрывают.

Сделка с IKEA поможет «Яндекс.Маркету» усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home, — отметили в пресс-службе маркетплейса.

В августе «Яндекс.Маркет» начал продажу мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, которые ранее поставляли продукцию для магазинов IKEA. Тогда речь шла об 11 поставщиках, среди которых — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем».

Впоследствии товары компании с доставкой из Турции появились на маркетплейсе СДЭК. Генеральный директор компании Леонид Гольдорт уточнил, что все эти товары имеют оригинальное происхождение, а сами продажи будут пользоваться спросом.

Также сообщалось, что в магазинах Metro появятся фрикадельки, которые прежде поставлялись в IKEA компанией «Черкизово». При этом их рецепт будет немного отличаться от того, что использовался при приготовлении фрикаделек для IKEA.