«Яндекс Маркет» и Ozon начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремясь наладить продажу брендов, остановивших работу в России или ушедших из страны, крупнейшие маркетплейсы пытаются сами организовать параллельный импорт товаров, пишет «Коммерсант». По словам экспертов, из-за непростой логистики продукция, поставляемая по параллельному импорту, окажется дороже, чем до начала действий на Украине.

«Яндекс маркет» опубликовал несколько вакансий, связанных с международными закупками. Представитель маркетплейса уточнил, что компания ищет новые каналы поставок бытовой техники, электроинструментов, электроники и товаров для здоровья, и займется в том числе ввозом продукции по параллельному импорту. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов электроники и бытовой техники уже прибыли на склады компании.

Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Он предположил, что в будущем на площадке Ozon могут появиться и товары люксовых брендов, торговля которыми ранее была невозможна.

Между тем гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или через проверенных партнеров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта и организовать поставки популярных товаров, ассортимент которых уже сократился и едва ли восстановится в полном объеме. В свою очередь, партнер One Story Ольга Сумишевская отмечает, что из-за такой схемы стоимость доставки подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, а сроки поставок увеличатся.

Ранее Росаккредитация опубликовала отчёт, согласно которому в России зарегистрированы 75 групп товаров по параллельному импорту. Налажены поставки электроники и запчастей, началась сертификация товаров, включая продукцию Apple, Sony, Samsung, Bosсh и других марок. По мнению экспертов, Россия наладила логистические цепочки для поставок и сможет в условиях санкций обеспечить себя необходимыми товарами. Этому способствовало в том числе и снижение нагрузки на бизнес.