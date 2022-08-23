«Яндекс» купил у VK сервис доставки еды Delivery Club «Яндекс» купил у VK сервис доставки еды Delivery Club, который продолжит развивать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс» заявил о покупке у VK сервиса доставки еды Delivery Club, говорится в пресс-релизе компании. Сообщается, что бренд продолжит развиваться и будет работать как раньше. Курьеры при этом получат доступ к платформе «Яндекса». Кроме того, у ресторанов — партнеров Delivery Club появится возможность расширить зону доставки.

После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать, — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сотрудничающие с Delivery Club магазины и рестораны смогут участвовать в работе независимой отраслевой комиссии, которую создала «Яндекс.Еда». Ее задача — отслеживать соблюдение принципов открытого и равного взаимодействия между фудтех-сервисами «Яндекса» и их партнерами.

В компании также уточнили, что соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает у VK сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», подписано 22 августа.

Ранее обозреватели NEWS.ru сравнили сервисы доставки продуктов и попытались определить самый выгодный и удобный. Для обзора были взяты три популярные площадки: «Утконос», «СберМаркет» и «Яндекс.Лавка».