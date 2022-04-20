«Яндекс.Драйв» опроверг возможность потери 35% автопарка

Прогнозы о том, что крупный оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять около 35% автопарка в этом году, не соответствуют действительности, заявили в компании. В «Яндекс.Драйве» также отметили, что сервис наблюдает за ситуацией, которая может измениться в случае снижения ставки со стороны лизинговых компаний или появления нового поставщика автомобилей, сообщает ТАСС.

Прогноз не соответствует действительности. В начале этого года «Яндекс.Драйв», начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась, — указывается в сообщении.

В компании назвали возвращение автомобилей лизинговому партнёру «постепенным и длительным процессом». Там отметили, что сервис находится в постоянном диалоге с партнёрами, однако массовое пополнение парка новыми машинами привело бы к существенному росту цен.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что «Яндекс.Драйв» может лишиться 35% автопарка. По информации издания, у компании истекают лизинговые контракты, что вынуждает оператора возвращать автомобили собственникам. Из-за истекающих контрактов «Яндекс.Драйв» якобы вынужден сокращать число машин. По истекающим договорам компания возвращает автомобили с января этого года, отмечала газета. Основной лизинговый партнёр компании — Major, он отказывается в кризис перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи машин или же предлагает неподходящие для «Яндекса» условия.

Российский сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» запустили в 2018 году. Он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Автопарк «Яндекс. Драйва» составляет более 16 тысяч машин. В основном сервис каршеринг используют наиболее популярные модели среднего ценового сегмента, например, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio.