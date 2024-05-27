«Я питерец, отдай»: Костин о переходе «Зенита» Миллеру в 2005 году Глава ВТБ Костин рассказал, что «отдал» Миллеру «Зенит» после фразы «я питерец»

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Андрей Костин

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в беседе с «Фонтанкой» вспомнил, что в 2005 году ему предлагали приобрести 100% акций «Зенита». Однако, по его словам, он решил «отдать» петербургский футбольный клуб «Газпрому» после просьбы главы компании Алексея Миллера. Последний аргументировал свое желание получить команду фразой «я питерец».

Немногие знают, что, когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган (владел банком. — NEWS.ru), царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит». Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит» <...> Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому», — рассказал Костин.

Глава ВТБ объяснил, что он не собиралась приобретать ФК и ему было не принципиально, каким клубом владеть. Но затем к нему перешло московское «Динамо».

Но, когда «Динамо» стало нашим, клубом занялся мой зам. Вот он горел футболом, и у него, как видите по нынешнему чемпионату, многое получилось, — отметил Костин.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв в матче последнего тура «Ростов». Петербургская команда набрала 57 очков. Второе место занял «Краснодар» (56), а третье — «Динамо» (56).

