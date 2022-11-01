«Я — герой России»: Тиньков удалил пост об отказе от гражданства РФ Тиньков удалил публикацию об отказе от российского гражданства

Предприниматель Олег Тиньков удалил из Instagram (деятельность в России запрещена) пост со снимком заявления из посольства об отказе от российского гражданства, сопровожденный критикой президента РФ Владимира Путина и пространными рассуждениями о том, что он «герой России».

В публикации, которую бизнесмен разместил 31 октября, Тиньков прокомментировал конфликт в Донбассе в 2014 году, а также обратился к своим коллегам по бизнес-сообществу, выразив надежду, что они последуют его примеру.

PS: для псевдо-патриотов! Донбасса бы не было, если бы туда ваш (Путин. — NEWS.ru) не залез в 2014 году. Я патриот России больше, чем вы, так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России... Настоящий, а не эти, — написал Тиньков.

Российские пользователи Twitter возмутились словами предпринимателя о «героизме» и «патриотизме». Комментаторы считают, что Тиньков придает слишком большое значение своему поступку.

«Я герой России» это уже перебоооор, — написал КотэМаркотэ.

Другая пользовательница с ником AKabaniha едко подметила: «Теперь он (Тиньков) — герой России без российского гражданства (он так сам написал, если что)».

Ранее миллиардер и меценат Юрий Мильнер заявил о решении отказаться от российского гражданства. Минувшим летом об отказе от гражданства РФ объявил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, чье состояние оценивается в $2,4 млрд. Он более 10 лет прожил в Казахстане и в текущем году получил паспорт этой страны. Законодательство Казахстана не допускает наличия второго гражданства, в результате Тулов также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис.