Xiaomi показала новые смартфоны 12S и 12S Pro

Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила два новых флагманских смартфона — 12S и 12S Pro, передает РИА Новости. Оба телефона оснащены новым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и камерами от фирмы Leica.

Первым рынком, где станут продавать устройства, станет Китай. Позднее начнутся и мировые продажи. Известно, что базовую версию Xiaomi 12S предложат приобрести за 4000 юаней (35 000 рублей), а стоимость Xiaomi 12S Pro составит от 4700 юаней (38 000 рублей).

В мае The Wall Street Journal сообщала о том, что некоторые китайские компании, включая крупнейших производителей смартфонов и ноутбуков Lenovo и Xiaomi, сократили поставки товаров в Россию. Тогда такое решение связали со страхом руководства компаний попасть под санкции Запада.