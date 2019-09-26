https://static.news.ru/photo/d306f800-e048-11e9-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Retail Group к 2022 году закроет 20 гипермаркетов «Карусель» и трансформирует в «Перекрёстки» 34 магазина.

После реорганизации под брендом «Карусель» будут работать 37 гипермаркетов — 14 арендованных и 23 находящихся в собственности, говорится в сообщении на сайте X5 Retail Group.

Мы приняли решение провести трансформацию гипермаркетов из-за сложностей, с которыми сталкивается этот формат в целом, например, давлением со стороны онлайн-торговли, а также нашего желания сконцентрироваться на «магазинах у дома» и супермаркетах, которые более востребованы среди покупателей. Быстрорастущий онлайн-сервис Perekrestok.ru позволяет нам предлагать эффективную альтернативу покупателям «Карусели» в части миссии «закупка впрок», — отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

Как писал News.ru, компании X5 Retail Group придётся приостановить открытие новых магазинов в Санкт-Петербурге. Группа управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Мораторий наложило УФАС. Причина — достижение ретейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе. В случае несоблюдения запрета антимонопольщики могут оспорить сделки в суде, заявил на пресс-конференции глава петербургского управления Вадим Владимиров.